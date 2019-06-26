Москва, , 17:18 — REGNUM

В Москве задержаны сотрудниками полиции два уроженца Ингушетии, ранее неоднократно судимые за совершение преступлений различной степени тяжести Али Белхороев и Батыр Тумгоев. Их подозревают в убийстве бизнесмена — владельца автономного некоммерческого общества «Женский баскетбольный клуб «Спартак» Шабтая Калмановича и покушении на убийство его водителя. Об этом сообщается 26 июня на официальном сайте МВД РФ.

После предъявления обвинения задержанным суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. Сообщается также, что оба подозреваемых с 2000 года не раз «попадали в поле зрения правоохранительных органов как лица, которые могут быть причастны к грабежам и разбоям в отношении владельцев дорогостоящих автомобилей».

Следствие устанавливает другие эпизоды противоправной деятельности задержанных в период с 2000 по 2019 годы и просит граждан, которым что-либо известно об указанных лицах либо пострадавших от их действий, помочь в расследовании преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня Пресненский суд Москвы поместил под стражу еще одного уроженца Ингушетии — Жабраила Костоева, который также подозревается в убийстве Шабтая Калмановича. Али Белхороев был в этот день задержан на 72 часа.

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Напомним, бизнесмен Шабтай Калманович был убит 2 ноября 2009 года. Его автомобиль в районе Смоленской набережной в Москве расстреляли бандиты, находившиеся в автомобиле «Лада-Приора» серебристого цвета без государственных номерных знаков.

В результате вооруженного нападения Калманович скончался от полученных ранений, а его водитель получил травмы и был доставлен в больницу.