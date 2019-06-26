Екатеринбург, , 17:13 — REGNUM

В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины. Решение приняли на заседании профильной рабочей группы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Участники проголосовали за следующие площадки: пустырь на пересечении Белинского и Фурманова, площадка на месте демонтированной телебашни и здание бывшего приборостроительного завода на улице Горького. Вторая и третья площадки принадлежат УГМК, чей гендиректор Андрей Козицын является одним из инвесторов религиозного объекта.

Ещё две площадки, тоже предложенные главным архитектором города Андреем Молоковым — напротив стадиона «Екатеринбург-Арены» и в акватории городского пруда за Макаровским мостом — поддержаны не были.

Напомним, ранее главный архитектор города представил пять возможных площадок для храма. А градоначальник Александр Высокинский более всех оценил площадку на месте бывшего Уральского приборостроительного завода.