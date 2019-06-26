Дербент, Дагестан, , 17:08 — REGNUM

Правительство Москвы подарит дагестанскому Дербенту объекты декоративного освещения. Из столицы России в её древнейший город будет переправлено почти 30 инсталляций. Об этом сегодня, 26 июня, у себя в Instagram написал мэр Дербента Хизри Абакаров.

«Часть световых инсталляций, которые использовались для оформления Москвы, будут безвозмездно переданы в самый южный город страны. Всего нам передадут 29 инсталляций, которые будут располагаться на разных дербентских локациях и радовать жителей города», — написал градоначальник.

https://www.instagram.com/p/BzKciaFoDgX/

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года правительство Москвы передало в пользование Махачкале 15 троллейбусов. Транспорт оказался не новым, но, как отметили власти столицы Дагестана, он прошёл капитальный ремонт и может эксплуатироваться еще по меньшей мере пять лет.

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