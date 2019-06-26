Полевской, Свердловская область, , 16:50 — REGNUM

В больнице города Полевского Свердловской области после случая, когда маленькой девочке ввели просроченное лекарство, значительно пересмотрели систему контроля за условиями хранения лекарств и сроками их годности. Проводились и проводятся внезапные внутренние проверки, заявил журналистам главный врач Полевской Центральной городской больницы Сергей Алфёров.

По его словам, ситуация значительно улучшилась. Однако пять флаконов одна из медсестёр все-таки положила не в холодильник, и это обнаружили проверяющие.

«Никто не пострадал, но делать так нельзя — за что и выписан штраф. C одной стороны, это не масштабно, но с другой — не должно вообще ни одного такого флакона быть», — сказал Сергей Алфёров.

При этом главврач добавил, что в лечебных учреждениях, которые удалены от крупных городов, имеется огромная проблема дефицита кадров. По этой причине нельзя просто уволить всех тех, кто не отвечает идеалу. И это не уникальность для Полевского, а повсеместная ситуация, она отмечается в здравоохранении по всей России за пределами крупных городов.

В связи с этим руководители лечебных организаций вынуждены заставлять сотрудников неукоснительно выполнять приказы, в том числе проверками, убеждением, наказаниями и т. д. По его словам, это проблема «человеческого фактора», который имеется почти во всех отраслях, в которых не хватает высококвалифицированного персонала.

Что касается возможного штрафа, то главврач выразил надежду на то, что в суде юристы попытаются добиться снижения его размера. Часть штрафа будет возложена на непосредственную виновницу произошедшего.

«Могу добавить разве что, что мы кардинально поменяли систему контроля, идя по пути персональной ответственности старших, постовых и процедурных сестер — в зоне их ответственности. И, безусловно, будем продолжать внутренние проверки и сочетать наказания и разъяснения, тем самым вырабатывая у медицинского персонала привычку соблюдать правила», — сказал Сергей Алфёров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 марта в больнице ввели просроченное лекарство девочке 2018 года рождения. Тревогу подняла её мать. После этого СКР возбудил уголовное дело, а прокуратура и Росздравнадзор нашли в больнице нарушения. Выяснилось, что нарушались требования к хранению лекарственных препаратов, в том числе и учёта тех лекарств, срок годности которых имеет ограничения.

Десять сотрудников учреждения были привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того. сейчас больнице грозит штраф в размере до 600 тыс. рублей. Административное дело находится в суде.