Москва, , 16:55 — REGNUM

На заседании Госсовета России, посвященному развитию сети автомобильных дорог в России, был принят ряд качественно новых решений и предложений в различных областях данной деятельности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

«Никогда в России не было системы пожизненной ответственности, но решение о том, что дорога будет находиться под контролем одной организации не только в момент строительства, но и эксплуатации, упрощение конкурсной процедуры — также очень важные решения. Большая часть стройки — бумажная. Идея ухода от конкурса по дешевизне — тоже важное решение. Если люди закладывают сумму, которая меньше, чем необходимо на строительство, значит, строить не собираются», — рассказал Журавлёв.

Эксперт отметил, что большой общественный резонанс получило решение Госсовета усилить контроль за гражданами с иностранными водительскими правами.

«Это в большей степени касается Москвы, но водители, которые не чувствуют ответственности перед дорожными службами, — это очень опасно. И уровнять их с водителями с российскими правами очень важно», — заявил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня, выступая на заседании Госсовета РФ президент России Владимир Путин высказал мнение, что в стране мало дорог высокого качества.