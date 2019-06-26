Салехард, , 16:34 — REGNUM

На Ямале возбуждено уголовное дело в отношении подрядчика «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО». По сведениям прокуратуры, при проведении капитального ремонта многоквартирного дома в Салехарде фирма-подрядчик получила «лишние» деньги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры ЯНАО выявили факты перечисления денег подрядчику Фондом капитального ремонта многоквартирных домов за работы, которые тот не выполнял. После проверки денежные средства в сумме 772 тыс. рублей, необоснованно оплаченные за не сделанные работы, возвращены на счёт фонда.

По факту два должностных лица МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» и один сотрудник регионального оператора капитального ремонта были привлечены к дисциплинарной ответственности. В связи с тем, что в действиях подрядчика следователи усмотрели признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество»), материалы проверки были направлены прокуратурой города сперва в полицию. Сейчас делом занимается Следственный комитет.