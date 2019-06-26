Архангельск, , 15:54 — REGNUM

Мест, разрешенных для курения вейпов станет меньше — депутаты Архангелського областного собрания приняли сегодня законопроект, ограничивающий их использование, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно законопроекту, на территории региона вводится запрет на курение вейпов и электронных сигарет в помещениях социальной инфраструктуры для несовершеннолетних, в местах и во время проведения культурных, спортивных и других массовых мероприятий с участием детей и подростков. Запрет распространяется также на детские площадки, территории и помещения организаций, оказывающих медицинские, реабилитационные и санитарно-курортные услуги, если они оказываются несовершеннолетним.

Законопроект также дополнен статьей 8.12 областного закона «Об административных правонарушениях», устанавливающей административную ответственность за нарушение данного запрета. Размер штрафа варьируется от 500 до 1500 рублей.

«Вопрос о вреде вейпов поднимается уже давно. Тема очень актуальная, и мы сработали на опережение, поскольку Государственная Дума планирует принять соответствующие изменения в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», — пояснил председатель комитета по социальной политике, здравоохранению и спорту Сергей Эммануилов.

Напомним, ограничение использования вейпов уже введены в нескольких регионах. Первопроходцами в этом вопросе стали депутаты Вологодского заксобрания в мае 2018 года.