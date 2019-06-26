Москва, , 15:49 — REGNUM

В очередной раз продлены сроки ареста совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову, его брату, бывшему члену Совета Федерации Магомеду и экс-директору входящей в холдинг компании «Интекс» Артуру Максидову. Постановлением Мосгорсуда обвиняемые останутся под стражей до 30 сентября 2019 года, пишет 26 июня «Интерфакс».

Напомним, братьям Магомедовым инкриминируют создание преступного сообщества и мошенничество. По версии следствия, они организовали хищение бюджетных средств в размере порядка 2,8 млрд рублей. Магомеда Магомедова также обвиняют в незаконном приобретении и хранении оружия. Максидову вменяют в вину хищение более 668 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Магомедовы находятся в СИЗО уже почти 15 месяцев. Их задержали в конце марта 2018 года, и с тех пор срок ареста неоднократно продлевался. Попытки адвокатов добиться для своих подзащитных смягчения меры пресечения оказывались безуспешными.

Предъявленные им обвинения братья категорически отрицают и не раз заявляли о своей невиновности. В ходе следствия у них были арестованы счета и активы на сумму до 300 млрд рублей, а также изъятые в ходе обысков денежные средства, недвижимость и машины.