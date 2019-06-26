Москва, , 15:43 — REGNUM

Президент России Владимир Путин обратил внимание на опасность, которую представляют нелегальные автоперевозки здоровью и жизни российских граждан. Об этом он заявил на госсовете по развитию сети автодорог.

Президент напомнил, что большинство дорожно-транспортных происшествий в России происходит по вине водителей.

«Особую озабоченность вызывают нелегальные перевозки пассажиров, которые часто приводят к авариям. Ради наживы такие перевозчики игнорируют закон, подвергают риску жизнь граждан», — сообщил Путин.

Он также добавил, что меры, которые направлены на предупреждение опасного, безответственного поведения на дорогах, стали одними из главных в политике государства в последнее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Госдуму был внесен законопроект, направленный на регулирование автобусных перевозок. По задумке авторов законопроекта, их поправки позволят создать единый реестр транспортных средств, занятых в сфере пассажирских автоперевозок.

Читайте также: Госдуме предложили ужесточить требования к автобусным перевозкам