Бишкек, , 15:31 — REGNUM

По вине государственной типографии в Киргизии срываются сроки выдача дипломов выпускникам вузов, техникумов и училищ. Об этом говорится в письме министерства образования и науки, адресованном государственной регистрационной службе и типографскому комплексу «Учкун», пишет «24.kg».

В ведомстве отмечают, что еще в начале июня текущего года образовательные учреждения направили в гостипографию заказ на дипломы о высшем и среднем профессиональном образовании, но все еще не получили корректурные листы, либо получили, но выявили в них большое количество ошибок.

Также до сих пор не согласован с министерством образования и науки сигнальный экземпляр персонифицированных дипломов.

Больше всего из-за возникшей проблемы страдают иностранцы, которые окончили киргизстанские вузы в текущем году — многие из них уже приобрели билеты к себе на родину, но пока еще не получили на руки свои дипломы.

«Граждане Индии и Пакистана должны пройти процедуру нострификации до 24 июня 2019 года. Они жалуются в свои посольства и намерены выйти на митинг», — подчеркивается в документе.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии в настоящее время работают 56 высших учебных заведений, включая филиалы зарубежных вузов. В них обучаются более 160 тысяч студентов.

Также в республике насчитывается 36 учреждений, относящихся к системе среднего профессионального образования — техникумов, училищ и колледжей.