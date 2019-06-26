Екатеринбург, , 15:35 — REGNUM

В Екатеринбурге чуть не сорвали встречу рабочей группы по храму Святой Екатерины. Инициатором скандала стал небезызвестный депутат гордумы Александр Колесников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Колесников обратил внимание на себя, неожиданно спросив: почему в списке возможных площадок для храма нет сквера у театра Драмы.

«Мы с вами не имеем права исключать эту площадку!» — прокричал парламентарий.

Депутату напомнили, что сквер убрали по просьбе митрополита Кирилла и инвесторов. Но Колесникова не устроил такой вариант. Перебивая остальных участников обсуждений, он снова и снова выражал своё недовольство отсутствием сквера.

«Мы совершаем акт предательства части населения, полагаю, что большей части!» — продолжил парламентарий.

Колесников смог даже вывести из себя спикера гордумы Игоря Володина, которому, как и большинству участников встречи, не понравился бенефис парламентария.

«Считайте, что я пожал вам руку, товарищ Алтушкин!» — неожиданно выпалил Колесников.

Парламентария поддержал коллега по фракции «Справедливая Россия» Алексей Мещеряков.

«Давайте оставим сквер, а люди уже сами выберут — нужен там храм или нет», — сказал депутат.

Тем не менее большинство членов рабочей группы проголосовали за исключение сквера из списка площадок для храма.

Напомним, ранее главный архитектор Екатеринбурга представил пять площадок для храма Святой Екатерины. Это пустырь на перекрёстке Фурманова-Белинского, бывшее здание Уральского приборостроительного завода, акватория городского пруда за Макаровским мостом, территория на месте снесённой телебашни и площадка напротив стадиона «Екатеринбург-Арена».