Москва, , 15:34 — REGNUM

Право на человеческую идентичность, на жизнь и развитие предложено законодательно закрепить за человеческим эмбрионом в проекте документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», разработанном Межсоборным присутствием Русской православной церкви. Документ опубликован на сайте Московского патриархата.

«Эмбрион является человеком. В связи с этим ему принадлежит ряд прав, которые необходимо отстаивать», — отмечают авторы документа.

По их мнению, никто не вправе лишать эмбрион права «на свою собственную уникальную и неповторимую жизнь», подвергать его научным экспериментам и замораживанию. Аборт на любой стадии беременности является убийством.

Проект направлен в епархии РПЦ для получения отзывов и опубликован с целью дискуссии, отметили в Московском патриархате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минздраве РФ заявили о снижении более чем на 35% количества абортов в стране за последние пять лет: с 881 тыс. абортов в 2013 году до 567 тыс. — в 2018 году.

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