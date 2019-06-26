Вашингтон, , 15:19 — REGNUM

Социальная сеть Instagram планирует в ближайшем будущем сосредоточиться на онлайн-продаже товаров через свою платформу. Об этом 26 июня сообщил портал Retail Week.

Instagram (cc) energepic.com

Адам Моссери, занявший пост главы компании в октябре 2018 года, сообщил в интервью журналистам, что Instagram «может извлечь большую выгоду от всех, кто вовлечен» в электронную коммерцию. При этом он отметил, что онлайн-торговля — это долгосрочный план компании и этот проект потребует значительных инвестиций.

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Напомним, в марте 2019 года компания заявила, что она позволит 20 модным брендам напрямую через соцсеть продавать в США свои товары. В мае 2019 года основатель интернет-магазина Yoox net-a-porter Федерико Маркетти сообщил, что клиенты компании смогут покупать в Instagram все его товары.