Найроби, , 15:15 — REGNUM

На крупнейшего кенийского оператора мобильной связи «Safaricom» подали иск за предполагаемое нарушение конфиденциальности данных его 11,5 миллионов пользователей, передает ВВС Africa.

Согласно официальной петиции, поданной в Верховный суд Найроби, клиент обвинил телекоммуникационного гиганта в разглашении его истории спортивных ставок и биометрических данных.

Заявитель запрашивает компенсацию в размере 1 млрд. кенийских шиллингов (около 10 млн. долларов США) за ущерб, связанный с утечкой данных.

Согласно судебным документам, истец утверждает, что к нему подошел человек, у которого были данные пользователей.

Данные касались игроков, которые использовали свои мобильные номера «Safaricom» на различных сайтах для ставок, зарегистрированных в стране.

Персональные данные содержали конкретные идентификационные данные клиентов, в том числе: полные имена, номера мобильных телефонов, пол, возраст, идентификационные номера, номера паспортов, а также общие суммы, потраченные в азартных играх.

Истец обвиняет «Safaricom» в неспособности защитить данные вопреки конституционному праву граждан на неприкосновенность частной жизни, а также в бездействии после того, как нарушение было выявлено.

«Safaricom» до сих пор не ответил на запрос о комментарии к ситуации.