Обнинск, Калужская область, , 14:55 — REGNUM

В городе Обнинске (Калужская область) 26 июня открылась научно-техническая конференция «История, традиции, опыт, знания и кадры атомной энергетики как ресурсы развития в 21 веке». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, конференция приурочена к торжествам по случаю двух значимых дат — Дня мирного использования ядерной энергии и 65-летия пуска Обнинской атомной электростанции.

В Обнинске празднуют 65-летнюю годовщину запуска АЭС Admoblkaluga.ru

Конференция проводится под эгидой Ядерного общества с международным участием при поддержке Госкорпорации «Росатом» и в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии. В заседании принимают участие генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, депутат Государственной думы РФ Геннадий Скляр, заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов, а также ученые, работники, ветераны отрасли.

«65 лет со дня пуска АЭС — для нас особая дата. Скоро область будет отмечать 75-летие своего основания. Спустя 10 лет с того памятного дня была запущена первая атомная электростанция. Это дало огромный импульс развитию Калужской области. Мы гордимся Обнинском, первым наукоградом России, и людьми, которые трудились на благо тяжелой и сложной науки, создавали определенный кластер высоких научных знаний. Здесь образовывались предприятия и научные центры. И сегодня можно с уверенностью говорить, что Калужская область является одним из лидеров в развитии науки, в создании высокотехнологичных производств», — приветствовал участников конференции Константин Горобцов.

Депутат Государственной думы РФ Геннадий Скляр особо отметил, что использование передовых ядерных технологий в неядерной деятельности становится мировым трендом:

«Мы наблюдаем огромный интерес к использованию ядерных технологий в мире. Все, что делается в нашей стране, направлено на технологическое развитие, на улучшение качества жизни человека… Ядерные технологии начинают работать для медицины, прежде всего, борьбы с раковыми заболеваниями. Они приходят в аграрную отрасль — новые виды продовольствия требуют чистоты, защиты и сохранности. Эти и другие темы будут обсуждаться сегодня и завтра в Обнинске. И, что особенно важно, именно в наукограде для внедрения всех этих технологий будут готовиться новые кадры. У нашей молодежи будут хорошие перспективы», — заявил Скляр.

Ранее работников и ветеранов атомной отрасли с 65-летием пуска первой в мире атомной электростанции в Обнинске поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По мнению председателя правительства России, развитие атомной промышленности в нашей стране стало возможным благодаря «огромному опыту российских атомщиков, их самоотверженному труду и преданности своему делу».