Москва, , 14:41 — REGNUM

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что компания Google нарушила российский закон о рекламе. Об этом 26 июня сообщил официальный сайт ведомства.

Google (cc) Robert Scoble

Сотрудники ФАС обнаружили, что в контекстной рекламе поисковой системы Google присутствуют объявления об оказании услуг по подготовке и написанию дипломных работ, диссертаций и прочих научных работ, которые оцениваются при аттестации.

Такая реклама была замечена в сервисе «Google Adwords» в декабре 2018 года. Эксперты ФАС отмечают: она была опубликована несмотря на то, что прошла через различные виды модерации. Таким образом, компании грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Роскомнадзор может завести новое дело об административном правонарушении на Google. Причиной является то, что компания производит лишь 70% фильтрации запрещенного в России контента.