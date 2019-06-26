Красноярск, , 14:25 — REGNUM

Инцидент с тортом с «надгробиями», который подарили выпускникам в Красноярске по случаю окончания учебного года, прокомментировала представитель родительского комитета Ирина Смирнова.

Выпускники Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Школа и классный руководитель не имеют абсолютно никакого отношения к этой задумке — это был сюрприз для детей, — сказала Смирнова, слова которой передает портал NGS24.RU. — … Идея была принята на обсуждении родительского комитета».

При этом представитель родительского комитета добавила, что макет торта, вероятно, был не совсем согласован. Однако та идея, которая была воплощена кондитерами, была прекрасно принята выпускниками, отметила женщина.

Ранее ряд СМИ сообщил, что выпускникам одной из школ в Красноярске подарили необычный торт с их фотографиями. Интернет-пользователи, просмотревшие фото кондитерского изделия в социальных сетях, нашли сходство с надгробиями.

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