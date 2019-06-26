Рига, , 14:16 — REGNUM

За двадцатилетний период с 1998 по 2018 год из Латвии в России эмигрировало более 27 тысяч человек, сообщает новостной портал bb.lvсо ссылкой на подсчеты Росстата.

Высокая миграция латвийского населения в поисках лучшей жизни — не новая тенденция. Обычно жители Латвии, в том числе русскоязычные, отдают предпочтение миграции в страны Запада. Так, например, согласно данным Центрального статистического управления Латвии, в 2018 году из Латвии уехало 15 814 человек.

В соседнюю Россию же за 2018 год на постоянное жительство, по данным Росстата, переехало 1259 человек, а за 2017 — 1432 человека.

Как подчеркивает портал bb.lv, неизвестно сколько людей, переехавших в Россию за последние 20 лет, вернулось обратно. При этом общая цифра — внушительна и соответствует числу жителей латвийского города Резекне. На начало 2019 года его общее количество населения составило 27 820 человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на данный момент официально в Латвии проживают 1 913 900 человек, однако, по прогнозу ООН, этот показатель уменьшится на 28% и уже в 2050 году составит 1,479 млн человек, а в 2100 году — 1,114 миллиона.

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Главные причины сокращения населения — низкая рождаемость, сложная социально-экономическая ситуация в стране и связанная с ней массовая миграция экономически активных жителей — потенциальных родителей. В год Латвия теряет по 20−25 тысяч человек, и поток людей, покинувших страну в поисках достойной жизни, не снижается. Естественный прирост населения остается негативным начиная с 1991 года.