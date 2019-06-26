Москва, , 14:13 — REGNUM

Опубликованные разъяснения о том, за что автолюбителей в России могут лишить водительских прав, проводят различия между неумышленным и умышленным приведением регистрационного знака автомобиля в нечитаемое состояние. Пока это только разъяснения, а не закон, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

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В первом случае, когда знак стал плохо различим на грязной дороге, инспектор может ограничиться штрафом в размере 500 рублей. Во втором, когда знак искусственно закрыт, запачкан или стерт, водителю грозит штраф до 5 тыс. рублей или судебное лишение водительских прав сроком до 1 года.

Очевидно, что попытки лишить бюджет поступлений будут караться более сурово. Ведь сознательно делают номера нечитаемыми для видеокамер, чтобы избежать штрафов за нарушение скоростного режима или для бесплатной парковки. И, кстати, чаще это свойственно владельцам дорогих иномарок и водителям служебных автомобилей, чем среднестатистическим автолюбителям.

«Однако есть сложность — грань между умышленной и неумышленной порчей достаточно размыта, а доказывание умысла в суде довольно обременительно. Поэтому сделанные Верховным судом РФ разъяснения, на мой взгляд, будут редко применяться на практике.

Зато у некоторых недобросовестных инспекторов дорожного движения в дождливое межсезонье появится лишний инструмент давления на водителей для «решения вопросов частным образом» под угрозой лишения прав», — высказал своё мнение Калачев.

Как сообщало ИА REGNUM, российских водителей могут начать лишать прав за умышленное загрязнение или сокрытие номерных знаков. Этот вопрос обсуждался на пленуме Верховного суда РФ 11 июня 2019 года.

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