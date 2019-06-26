Донецк, 26 июня 2019, 14:19 — REGNUM
Почти 800 жителей Донецкой Народной Республики стали гражданами России, заявили в миграционной службе ДНР, сообщило 26 июня «Донецкое агентство новостей».
«На сегодняшний день паспорта гражданина Российской Федерации по упрощенной схеме получили 794 жителя ДНР», — сказано в сообщении.
Люди получают паспорта в Ростовской области, с каждым днём число желающих увеличивается, отметили в миграционной службе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее миграционная служба ДНР получила от жителей республики почти 10 тыс. комплектов документов на получение российских паспортов.
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