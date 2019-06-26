Кампала, , 13:49 — REGNUM

Полиция в районе Кагади арестовала 22-летнего мужчину, который выдавал себя за женщину в течение последних трех лет, передает Daily Monitor Uganda.

Джон Марк Букенья был арестован в городском совете Мухорро, где работал горничной в доме отдыха Мухорро.

Его арест последовал за обращением Чарльза Мугиса Бусигирико, владельца Дома отдыха. Бусиджиро рассказал, что начал беспокоиться после получения жалоб от коллег Букенья о его «подозрительном поведении».

«Когда я допрашивал его, он признался, что он мужчина. Я был шокирован, потому что он всегда носил юбки и платья, ожерелья и туфли для дам», — сказал Бусгирико.

Начальник полиции района Кагади Ромео Онек Оджара подтвердил факт ареста.

«Мы задержали его. Он признался в том, что биологически является мужчиной, но предпочитает, чтобы его называли женщиной», — сказал Оджара.

Во время допроса, как сообщается, Букенья сказал детективам, что он выдавал себя за женщин в Кабарольском районе в течение двух лет, а затем переехал в Кагади, где он выдавал себя за женщину в течение последнего года.

Букенья, по словам Оджара, выдает себя за женщин, чтобы устроиться на работу и обеспечивать свою на жизнь.

По сообщениям, задержанный сказал сотрудникам полиции, что мужчине тяжелее найти работу, и эта ситуация вынудила его овладеть «искусством подражать женщинам».

Букенья удерживают в центральном полицейском участке Кагади.