Ярославль, , 13:21 — REGNUM

В Ярославле жители дома № 37/18 на проспекте Фрунзе написали обращение прокурору района с просьбой проверить законность установки на доме вышки сотовой связи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сами жители.

Дом на проспекте Фрунзе в Ярославле

В доме создано товарищество собственников жилья, однако авторы обращения считают, что с ними решение о сдаче в аренду общедомового имущества, как того требует закон, не было согласовано. О том, что сотовая вышка установлена и работает, они узнали, только увидев оборудование на доме.

«На жалобы собственников в Роспотребнадзор был получен одинаковый ответ, что вышка еще не работает, и замеры будут сделаны при вводе ее в эксплуатацию. Между тем на запросы собственников председатель ТСЖ отвечает, что вышка введена в эксплуатацию и работает. На основании вышеизложенного мы подозреваем, что имеет место быть мошенничество, организованное группой лиц по незаконной сдаче в аренду общедомового имущества собственников ТСЖ «Сокол-37», — говорится в обращении жителей в прокуратуру.

По словам жильцов, в августе-сентябре 2018 года проводилось внеочередное собрание собственников дома. В повестке дня значился вопрос о проведении капитального ремонта дома. Однако позже жители узнали, что решением собрания жители якобы передали полномочия по сдаче в аренду имущества дома правлению ТСЖ.

Авторы обращения подозревают, что, во-первых, люди не голосовали за это, а, во-вторых, сама передача этих полномочий противоречит Жилищному кодексу. Дом известен тема, что в нем живет Виктория Скрипаль — племянница бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Собрания по данной вышке проведено не было. Есть решение якобы членов правления о заключении договора аренды, но члены правления говорят, что они голосовали только за рассмотрение возможности заключения такого договора. Мы предполагаем, что договор аренды невыгоден ТСЖ, так как электроэнергия, которую потребляет вышка, стоит дороже, чем средства от аренды, поступающие на счет», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM жительница дома Виктория Скрипаль.

Копии письма жители дома направили в Роскомнадзор и администрацию Фрунзенского и Красноперекопского районов Ярославля. Люди опасаются, что оборудование, установленное без проверки контролирующих органов, может нанести вред их здоровью, а также повлиять на пожарную безопасность дома.

Стоит отметить, что это не единичный случай в Ярославле. Жители неоднократно жаловались на появление вышек мобильной связи на жилых домах и в непосредственной близости от них.