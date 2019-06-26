Екатеринбург, , 13:26 — REGNUM

Эксперимент свердловской прокуратуры, моделирующий поведение группы Дятлова на известном перевале, не выдерживает никакой критики. Об этом заявил адвокат, исследователь Евгений Черноусов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Меня это поражает: какой эксперимент можно проводить сейчас? Эксперимент проводится, когда уже устанавливается картинка произошедшего!» — возмутился исследователь.

Кроме того, эксперимент может иметь доказательную силу лишь в рамках уголовного дела, считает эксперт.

«Есть следственный эксперимент — это следственное дело в рамках уголовного дела. В рамках проверки нет такого следственного дела. То, что проводилось, не имеет доказательной силы!» — сказал Черноусов.

Напомним, эксперимент на горе Белой проводила прокуратура Свердловской области в марте 2019 года. Ведомство пыталось воссоздать последние часы жизни туристов группы Дятлова.