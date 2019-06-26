Москва, , 13:19 — REGNUM

В Москве появится до конца 2019 года 950 новых машиномест для инвалидов, сообщили 26 июня в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

Из этого числа 94 места будет оборудовано у социально значимых объектов — больниц, поликлиник, медицинских центров, церквей, центров государственных услуг. Такие парковки создадут и в центре столицы.

«Они появятся рядом с детской поликлиникой при городской клинической больнице № 13 им. Н. Ф. Филатова, национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А. В. Вишневского, Морозовской детской городской клинической больницы и у Психоневрологического диспансера № 23», — говорится в сообщении.

На данный момент обустроено парковок порядка 15% от запланированного объёма.

Как сообщало ИА REGNUM, самые острые проблемы Москвы — это платные парковки, штрафы (24%), пробки, загруженность дорог и мигранты, гастарбайтеры (по 15%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».