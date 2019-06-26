Ростов-на-Дону, , 13:22 — REGNUM

В содействии террористической деятельности признан виновным житель Дагестана Шамиль Кадыров. Северо-Кавказский окружной военный суд назначил ему наказание в виде восьми лет исправительной колонии общего режима, сообщили ИА REGNUM 26 июня в пресс-службе инстанции.

Установлено, что Кадыров в феврале-апреле 2016 года перечислил почти 1,8 млн рублей членам международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сделал он это по просьбе своего родственника, который и передал ему эти деньги. При этом Кадыров осознавал, что деньги пойдут на нужды боевиков. Уголовное дело в отношении организатора преступления выделено в отдельное производство.

В ходе судебного заседания подсудимый свою вину не признал. Он не отрицал факты переводов денег, но при этом пояснил, что не знал о принадлежности их получателей к бандподполью. По его словам, он не является и никогда не являлся сторонником радикального ислама, а всего лишь исполнял просьбу своего родственника.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в семи субъектах России — Москве, Московской и Астраханской области, Югре, Дагестане, Красноярском и Ставропольском крае — прошли масштабные обыски в рамках уголовного дела о финансировании терроризма. По данным СКР, члены группировки (более 200 человек) с 2014 по сентябрь 2017 года собрали и перевели сирийским боевикам по меньшей мере 8 млн рублей.