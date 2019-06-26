Москва, , 13:13 — REGNUM

Фестиваль гражданского общества «Добрые люди», который пройдёт в Москве с 29 июня по 7 июля под эгидой Общественной палаты Российской Федерации, познакомит участников с наиболее успешными гражданскими практиками. Его главная цель — показать многогранность волонтерского движения в России и найти финансирование для самых актуальных и важных социальных проектов. Помимо этого, мероприятие даст возможность посетителям больше узнать о волонтерстве, его направлениях, сделать пожертвования в благотворительные фонды. Об этом Иа рассказали в пресс-службе Общественной палаты РФ.

Фестиваль пройдёт третий год подряд. Значительно расширился состав его участников, увеличилось количество демонстрационных стендов. Именно поэтому на этот раз площадкой для проведения форума стал самый популярный парк Москвы — ЦПКиО имени Горького.

Как подчеркнула зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева, волонтерское движение в России набирает обороты.

«Это важный и очень показательный тренд, демонстрирующий, что наши граждане проявляют социальную активность, ответственность и сознательность. Люди приходят в волонтерство, движимые искренним желанием помочь детям, старикам, многодетным семьям, лицам с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря добровольцам и общественным организациям в нашей стране уже реализовано множество долгосрочных проектов, направленных на решение насущных и очень острых социальных проблем», — сказала она.

Каждый из восьми дней фестиваля посвящен определенной тематике: защите детей, активному долголетию, охране окружающей среды, развитию искусства, защите животных и другим. Тема заключительного дня — пропаганда здорового образа жизни.

«В нашем обществе постепенно формируется культура здоровья, увеличивается место физкультуры и спорта в системе ценностей. Все большее число граждан следят за своим питанием, регулярно занимаются спортом, отказываются от вредных привычек. Можно с уверенностью говорить, что принятый государством комплекс мер по пропаганде физической культуры и здорового образа жизни дает хорошие результаты», — отметила Истягина-Елисеева.

Она добавила, что для приобщения молодежи к занятиям спортом в Государственном музее спорта разработали плакатную выставку «Страна героев», которая этим летом будет представлена в парке Горького.

«Спорт воспитывает силу воли и духа, смелость и решительность, закаляет характер, формирует жизненные ценности и приоритеты. Проект «Страна героев», рассказывающий о подвигах наших соотечественников — спортсменов и физкультурников, дает молодежи примеры для подражания, учит их тому, что помогать другим людям — долг каждого», — убеждена общественница.