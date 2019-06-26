Москва, , 13:16 — REGNUM

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) не обращалась в Роскомнадзор по поводу «Яндекса». Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Как пояснил глава ведомства, ФСБ не обращались к ним с подобными запросами. Речь идёт о претензиях в адрес «Яндекса» по поводу непредоставления ключей шифрования информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня РБК со ссылкой на источники на IT-рынке распространили информацию о том, что ФСБ якобы запросили у «Яндекса» ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Как сообщает издание, в «Яндекса» отказались исполнять данное требование. По закону, в случае неисполнения предписания, Роскомнадзор имеет право обратиться в суд и потребовать блокировки сервисов компании.

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