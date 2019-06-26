Грозный, , 13:04 — REGNUM

Родные жителя Чечни Ахмеда Б., совершившего нападение на сотрудников полиции в Грозном 23 июня, публично отреклись от него, отказавшись от похорон и траура по нему. Отец убитого Алхазур Б. выступил с осуждением своего сына, вставшего на путь экстремизма и террора, пишет «Грозный-информ».

В то время, как сам Алхазур Б. является «с первых дней истинным приверженцем пути первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, его сын опозорил свою семью перед всем чеченским народом», отметил мужчина. По его словам, он занимал пост начальника РОВД в городе Шали и «всегда был против этих шайтанов», за что они неоднократно покушались на него.

«Благодаря вашей оперативной работе, этот шайтан был убит. За это я хочу выразить искреннюю благодарность правоохранителям. <…> Я прошу прощения у народа и призываю уничтожать таких шайтанов, как мой сын», — заявил Алхазур Барзаев в эфире телеканала «Грозный».

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Напомним, покушение на сотрудника полиции было совершено 23 июня на улице Асланбека Шерипова в городе Грозном. Как сообщало ИА REGNUM, местный житель, находившийся за рулем каршеринговой Hyundai, напал с ножом на сотрудника ГИБДД, который остановил его для проверки. Оказавшийся неподалеку росгвардеец, возвращавшийся после службы, кинулся на помощь полицейскому. В результате инцидента оба силовика получили ранения, а 22-летний нападавший ликвидирован.