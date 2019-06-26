Магнитогорск, Челябинская область, , 13:02 — REGNUM

В южноуральском Магнитогорске бывший глава городского управления культуры осуждён за взятки и превышение должностных полномочий. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Суд установил, что чиновник в 2014—2016 годах давал сотрудникам муниципального учреждения «Магнитогорское концертное объединение» указания о заключении с одной из фирм договоров об оказании услуг по осуществлению охраны ледового городка без конкурсных процедур. От директора фирмы он якобы получал взятки, общая сумма которых достигла 50 тыс. рублей.

Преступление выявили сотрудники полиции. По приговору суда гражданин получил четыре года условно с таким же испытательным сроком. Также он должен уплатить штраф — 800 тыс. рублей. Его деньги и автомашина арестованы.