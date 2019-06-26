Калуга, , 12:43 — REGNUM

Депутаты Городской думы Калуги из фракции «Единая Россия» Людмила Сусова, Яков Казацкий, Эльвира Капитонова, сотрудники городской управы, активисты местного отделения партии и «Молодой Гвардии» проверили состояние детских площадок на Правобережье областного центра в рамках партийного проекта «Народный контроль». Как сообщили 26 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, члены общественной комиссии посетили пять площадок.

Члены общественной комиссии посетили пять площадок Пресс-служба Городской думы Калуги

На детской спортивной площадке в сквере Матери на некоторых скамейках оторвано деревянное покрытие, часть урн отсутствует. Отдельное оборудование нуждается в ремонте и обработке от коррозии.

«Данная площадка находится на содержании городской управы уже восемь лет. Состояние у нее хорошее, однако мы обнаружили, что три снаряда здесь нуждаются в ремонте. В ближайшее время в сквере Матери появится полноценная большая детская площадка благодаря проекту инициативного бюджетирования, поэтому именно отсюда мы сегодня начали мониторинг», — сказал депутат Яков Казацкий.

Проверка показала хорошее состояние двух детских площадок по адресу улица Спартака, 9. Игровые конструкции на них достаточно надежные, то же относится к покрытию и парковой мебели. Нарекания вызвало отсутствие ограждения и недостаточное освещение игровых зон.

На площадке по адресу Сиреневый Бульвар, 2, участники проекта отметили качественное ограждение, хорошее состояние парковой мебели, однако вопросы вызвало состояние аттракционов.

«Эта площадка открылась в рамках партийного проекта «Городская среда», — прокомментировала депутат Эльвира Капитонова. — И местные жители очень активно выступали за неё, составляли проект, обсуждали, принимали посильное участие для ее открытия. Мы обсудим с управляющими компаниями устранение некоторых недочетов на площадках. Но хотелось бы, чтобы и сами жители активнее участвовали в устранении хотя бы небольших поломок».

Состояние площадки по улице Фомушина у домов № 8 и 10 было признано неудовлетворительным. Здесь отсутствует покрытие, территория заросла травой и кустарником, деревянные элементы сгнили, металлические покрылись коррозией. Депутаты это связывают с тем, что территория, на которой расположена площадка, разделена между несколькими управляющими компаниями таким образом, что детская площадка не попадает в зону ответственности ни одной из них.

«Вопрос осложняется тем, что ряд площадок обслуживаются управлением городского хозяйства Калуги, а другие — управляющими компаниями. Некоторые территории остаются совсем неохваченными. В городской думе мы обсудим различные предложения, чтобы в правилах благоустройства данный момент был отрегулирован. Вопрос прикрепления детских площадок к управляющим компаниям должен быть тщательно проработан, мы рассматриваем опыт других регионов, как у них ведется данная работа», — сказала Людмила Сусова по итогам мониторинга.