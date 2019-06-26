Нур-Султан, , 12:44 — REGNUM

Курсы добропорядочности в вузах и колледжах Казахстана предложил ввести председатель агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, сообщает 26 июня издание Tengrinews.kz.

Глава антикоррупционного ведомства выступил на отчетной встрече по подведению итогов деятельности проектного офиса «Территория честности» па итогам первого полугодия 2019 года.

Председатель агентства Казахстана по противодействию коррупции Алик Шпекбаев «Я прошу в рамках «Территории честности» центральные, территориальные государственные органы организовать курсы добропорядочности. В вузах, колледжах, организуйте курсы и школы».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня секретарь министерства финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев заявил, что в министерстве открылся «офис честности», который займется выработкой предложений по борьбе с коррупцией.