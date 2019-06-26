Генуя, Италия, , 12:39 — REGNUM

25 июня в итальянской Генуе начались работы по строительству нового автомобильного виадука на месте рухнувшего в августе 2018 года моста Моранди, пишет газета Heute.

Реконструкцией занимается известный местный архитектор Ренцо Пиано. На этой неделе будут взорваны оставшиеся опоры рухнувшего виадука. Министр транспорта Италии Данило Тонинелли заявил, что новый мост будет открыт весной 2020 года

Как сообщалоИА REGNUM, виадук в Генуе обрушился 14 августа 2018 года. Погибли 43 человека, четверо из них — дети. К ответственности привлечены 20 человек, в том числе представители компании Autostrade per l'Italia, обслуживавшей мост.