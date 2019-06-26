Екатеринбург, , 12:30 — REGNUM

Популярность техногенной версии вызывает озабоченность у исследователей гибели Дятлова. Об этом заявил автор книги «Тайна гибели группы Дятлова», исследователь Владимир Борзенков на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Большинство участников встречи склонялись к техногенной версии. Борзенков был практически в одиночестве со своей интерпретацией.

«Это от нежелания или невозможности объяснить это дело простыми вещами, которые можно легко объяснить. Нужно быть специалистом в этом деле», — считает исследователь.

По мнению эксперта, причиной гибели дятловцев стал инфразвук, возникший в результате природных процессов. В результате воздействия произошла мгновенная смерть.

Напомним, фонд «Памяти группы Дятлова» в ближайшее время потребует от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить новое уголовное дело по факту гибели группы туристов. Многие члены фонда придерживаются техногенной версии смерти дятловцев.