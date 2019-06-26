Красноярск, , 12:24 — REGNUM

Заместитель председателя правительства Крансоярского края Анатолий Цыкалов озвучил предложение включить Эвенкию в состав российской Арктической зоны. Оно прозвучало на состоявшемся в Совете Федерации обсуждении вопросов развития северных территорий.

Русская Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам краевого вице-премьера сейчас Эвенкия не входит в состав Арктической зоны, хотя полностью подпадает под соответствующие критерии по природно-климатическим условиям, которые схожи с Таймыром и Норильском. Очаговый характер промышленного освоения, удаленность от основных промышленных центров и низкая устойчивость экологических систем — все это также входит в список критериев, утвержденных в Основах государственной политики развития Арктики.

«Очевидно, что Эвенкия должна быть в составе Арктической зоны. Вопрос предварительно проработан с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. Получена их поддержка. В связи с этим просим поддержать нашу инициативу о включении Эвенкии в Арктическую зону страны», — обратился к сенаторам Анатолий Цыкалов.

Он также перечислил задачи, решение которых будет способствовать социально-экономическому развитию Красноярского края. Это снижение лизинговых платежей за новые суда, субсидирование региональных авиаперевозок, изменение требований к безопасности местных аэропортов, строительство пожарных депо и др.

Высказанные предложения получили поддержку членов Совета Федерации.

Отметим, что в настоящее время к Арктической зоне Российской Федерации приравнены северные сухопутные территории Красноярского края с г. Норильск, а также Долгано-Ненецким и Туруханским районами. Эвенкийский относится к районам Крайнего Севера, но в Арктическую зону не включен.