Лондон, , 14:54 — REGNUM

Жители Великобритании в основном не одобрили телевизионное шоу BBC «Сегодня вечером с Владимиром Путиным». В социальной сети Twitter зрители массово жалуются на премьеру, анонсированную 21 июня. Многие из юзеров отмечают: им не нравится, как карикатурно представили образ российского лидера.

В микроблоге BBC в Twitter был опубликован пост, предвещающий субботний эфир ток-шоу.

https://twitter.com/bbcpress/status/1130972065169858560

В комментариях интернет-пользователи начали жаловаться на инициативу и требовали ее отменить.

«Давайте отменим эту ерунду. Это позорное использование лицензионного сбора. #CancelPutin», — просит davidandrewt.

«Я близок к отмене лицензии на ТВ», — предупреждает DavidM2000AD.

Ряд пользователей при этом увидели в ток-шоу и комментариях о нем оскорбление для России и жителей страны.

«Путин и русский народ должны судиться с ВВС за клевету. Какая глупая, устаревшая, мелкая и отчаянная попытка очернить одного из величайших лидеров в мире», — замечает mapon888.

«Путин — действующий лидер великой России. Это выглядит глупо и морально низко. Европейские и американские СМИ в своей ненависти ко всему русскому достигли самого низшего уровня — дна. А чем отличается ненависть к русским от фашизма, который победили в прошлом веке? Стыдно», — соглашается and_pobeda.

Канал BBC Two выпустил в конце июня новое ток-шоу, где в роли ведущего выступает анимированный персонаж в образе президента России Владимира Путина. Стол, за которым сидит президент, украшен российским гербом. Проект выпущен в комедийном жанре, поэтому реплики ведущего часто звучат как шутки. Образ российского президента был воссоздан комиком Натаниэлем Тэпли с применением технологий CGI.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отношение Владимира Путина к премьере шоу, отметив, что президент не обращает внимание на карикатуры о себе, а также не хочет быть похожим на карикатурные образы.

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