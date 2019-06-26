Москва, , 12:13 — REGNUM

Полуфиналисты, финалисты и победители двух сезонов конкурса управленцев «Лидеры России» приняли участие в специальном чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge — «Лига Лидеров России». На конкурс подали заявки 1000 участников, из них 26 вышли в победители. Они отправятся в Екатеринбург на Национальный финал Global Management Challenge, который пройдёт со 2 по 3 июля.

Организаторами «Лиги Лидеров России» выступают АНО «Россия — страна возможностей», РАНХиГС и клуб Лидеров России «Эльбрус», объединяющий победителей конкурса «Лидеры России».

Председатель клуба Лидеров России «Эльбрус», победительница конкурса 2017−2018 годов, помощник министра экономического развития РФ Татьяна Дьяконова отметила:

«Лига Лидеров России» создана для поддержания коммуникации между полуфиналистами, финалистами и победителями конкурса управленцев «Лидеры России» и развития их управленческих компетенций».

Финальная часть чемпионата Global Management Challenge для участников конкурса «Лидеры России» прошла 22 июня. В состав команд вошли конкурсанты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Тюменской, Омской, Новосибирской, Оренбургской областей, Алтайского края и Башкирии.

По словам руководителя чемпионата, директора ИОРСИ РАНХиГС Вячеслава Шоптенко, команды формировались независимо от регионального признака. Много сборных команд из разных регионов, что подчеркивает важность Лиги как площадки для взаимодействия Лидеров России.

«Всего в национальном финале Global Management Challenge конкурс «Лидеры России» будут представлять 35 человек из 11 регионов страны», — добавил Шоптенко.

В национальном финале Global Management Challenge в Екатеринбурге за победу поборются более 30 команд со всей страны, включая восемь команд «Лидеров России». Следующим этапом чемпионата станет мировое первенство, право на участие в котором получат лучшие участники национального финала.

Под черкнем, что проект аккредитован Европейским фондом развития менеджмента (EFMD) как высокотехнологичный образовательный инструмент для быстрого развития управленческих компетенций.

Напомним, что «Лидеры России» — флагманский проект АНО «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе президента России Владимира Путина.