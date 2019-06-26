Москва, 26 июня 2019, 12:13 — REGNUM
Полуфиналисты, финалисты и победители двух сезонов конкурса управленцев «Лидеры России» приняли участие в специальном чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge — «Лига Лидеров России». На конкурс подали заявки 1000 участников, из них 26 вышли в победители. Они отправятся в Екатеринбург на Национальный финал Global Management Challenge, который пройдёт со 2 по 3 июля.
Организаторами «Лиги Лидеров России» выступают АНО «Россия — страна возможностей», РАНХиГС и клуб Лидеров России «Эльбрус», объединяющий победителей конкурса «Лидеры России».
Председатель клуба Лидеров России «Эльбрус», победительница конкурса 2017−2018 годов, помощник министра экономического развития РФ Татьяна Дьяконова отметила:
Финальная часть чемпионата Global Management Challenge для участников конкурса «Лидеры России» прошла 22 июня. В состав команд вошли конкурсанты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Тюменской, Омской, Новосибирской, Оренбургской областей, Алтайского края и Башкирии.
По словам руководителя чемпионата, директора ИОРСИ РАНХиГС Вячеслава Шоптенко, команды формировались независимо от регионального признака. Много сборных команд из разных регионов, что подчеркивает важность Лиги как площадки для взаимодействия Лидеров России.
В национальном финале Global Management Challenge в Екатеринбурге за победу поборются более 30 команд со всей страны, включая восемь команд «Лидеров России». Следующим этапом чемпионата станет мировое первенство, право на участие в котором получат лучшие участники национального финала.
Под черкнем, что проект аккредитован Европейским фондом развития менеджмента (EFMD) как высокотехнологичный образовательный инструмент для быстрого развития управленческих компетенций.
Напомним, что «Лидеры России» — флагманский проект АНО «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе президента России Владимира Путина.