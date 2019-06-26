Киев, , 12:11 — REGNUM

В киевском аэропорту «Борисполь» задержали депутата Госдумы РФ, заявили 26 июня в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Политик прилетел рейсом из Риги. Во время проверки выяснилось, что ему запрещён въезд на Украину. Парламентария отправили обратным рейсом в Ригу, его фамилия не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее въезд на Украину запретили двум ирландцам, которые скандировали в аэропорту «ДНР вперёд!». Во время обыска у них нашли «запрещённую» символику — флаги России и гвардейскую ленту.

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