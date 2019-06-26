Москва, , 12:04 — REGNUM

Проект «Профстажировки 2.0» раскрыл пять основных тем для конкурса студенческих работ, задачи по которым ставятся перед участниками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 26 июня организаторы проекта.

«Наши основные направления — цифровизация и цифровая экономика, новые технологии и материалы, маркетинговые исследования новых рынков товаров (работ, услуг), экология и разработка программ профессионального образования», — заявил руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты РФ Илья Семин.

Для задач создана платформа профстажировки.рф. Работодатели, являющиеся партнёрами проекта, уже подготовили для неё 745 кейсов. Приступить к их решению студенты смогут с 1 сентября. Авторы лучших решений кейсов получат приглашение на практику или стажировку в компании, кейс которой они решат.

На сегодняшний день партнерами проекта выступают более 170 компаний, в том числе ПАО «Россети», ПАО «Ростелеком», ПАО «Аэрофлот», ООО «СИБУР Холдинг», ФГУП «Почта России», ГК «Росатом», ГК «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ» и другие.

Например, в ПАО «Ростелеком» предложили решить кейс «Противодействие угрозам из мира интернета вещей».

«Студенты должны провести обзор проблем информационной безопасности, связанных с «умными» устройствами», спрогнозировать возможные последствия атаки на них и предложить способы противодействия. Решая кейс «Безопасная среда социальных сетей», учащиеся будут создавать свой портрет в соцсети — своего рода цифровую копию себя. Им необходимо будет составить список моделей угроз, исходящих из социальных сетей, а затем описать риски и предложить средства и методы защиты. Предложения должны включать в том числе законодательные инициативы», — рассказал Семин.

ПАО «Россети» подготовили для студентов кейс по «Развитию системы интеллектуального учета электрической энергии». Минстрой России предлагает создать интегрированную систему для обмена информацией в строительной отрасли. ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» ставит перед студентами задачу разработать маркетинговую кампанию для привлечения клиентов с азиатского рынка.

Кейс ООО «Судостроительный завод «Залив» предполагает проведение исследования рынка пассажирских судов в Крыму, а чтобы решить задачу международной школы лидерства JLider студентам потребуется разработать авторский тур образовательного туризма. Российский экспортный центр ждет от учащихся стратегию экспорта вентиляционных систем и оборудования.

«Профстажировки 2.0» — совместный проект АНО «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта (ОНФ). АНО развивает платформу, объединяющую 19 различных проектов.