Екатеринбург, , 12:04 — REGNUM

Генпрокуратура специально запутывает следы своей проверкой по делу группы Дятлова. Об этом заявил сокурсник погибших, член правления «Памяти группы Дятлова» Пётр Бартоломей на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Перевал Дятлова Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Бартоломея, эту информацию он пытается донести уже давно, но его тезисы постоянно вырезают из СМИ.

«Причину гибели группы Дятлова нужно искать в самой генеральной прокуратуре! Генпрокуратура выдвигает три версии гибели: лавина, «снежная доска», ураган. Это настоящая дезинформация населения!» — возмутился исследователь.

Эксперт призвал обратить внимание и на участие зампрокурора РСФСР Леонида Уракова в событиях, связанных с гибелью Дятлова в 1959 году. Прокуратура намеренно не хочет рассматривать техногенную версию гибели дятловцев, концентрируя внимание на безопасных для неё версиях, считает Бартоломей.

«Концы надо искать в прокуратуре и техногенных явлениях!» — уверен исследователь.

Напомним, фонд «Памяти группы Дятлова» планирует обратиться к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой начать новое уголовное дело о гибели дятловцев. «Пока ещё живы свидетели и участники поисков тех лет», — напоминают в обращении.