Сочи, Краснодарский край, , 12:09 — REGNUM

Открытие монумента в память о жертвах крушения Ту-154 над Черным морем в 2016 году состоится в Адлерском районе Сочи 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Стела установлена в центре Адлера, на набережной реки Мзымта, где находятся и другие мемориалы. Предполагалось, что мемориал откроют в годовщину трагедии, 25 декабря, но родственники погибших и общественность попросили организаторов перенести открытие на июнь.

На церемонию прибудут родственники погибших пассажиров, медицинские служащие Минобороны и представители сирийской стороны. Они опустят на воду траурные венки.

Монумент представляет собой почти двухметровую раскрытую книгу, на страницах которой изображён самолёт и указаны имена погибших. В создании мемориала участвовали меценаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря 2016 года в Черное море упал Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию. Погибли 92 человека, в числе которых были сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

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