Салехард, , 12:02 — REGNUM

Из Ямала в Тюменскую область первыми переедут жильцы аварийных домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Проанализирована очередь программы «Сотрудничество». Выяснилось, что 894 ямальские семьи, проживающие в аварийном жилье, желают получить выплату для переселения в Тюменскую область.

«Это будет ускоренная программа. Мы в целом будем увеличивать возможности этой программы, но для этой категории это должна быть наша задача номер один», — заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Напомним, программа «Сотрудничество» финансируется Ямалом и Югрой, которые перечисляют в бюджет Тюменской области налог на добычу полезных ископаемых и 29,5% налога на прибыль организаций. Из этой «копилки» финансируются совместные проекты, такие как строительство межрегиональных дорог, субсидирование пассажирских и авиаперевозок перевозок, а также водным транспортом на линии «Тобольск — Ханты-Мансийск — Салехард», предоставляется жильё ямальцам и югорцам в Тюменской области.