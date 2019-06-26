Рабочий посёлок Култук, Иркутская область, , 12:05 — REGNUM

Собственникам компании «Аква-Сиб», намеревавшейся во что бы то ни стало достроить скандально известный завод по производству байкальской воды в иркутском посёлке Култук, не удалось доказать законность получения разрешительных документов на строительство. Из официального сообщения на этот счёт, опубликованного сегодня, 26 июня, на сайте Байкальской природоохранной прокуратуры, следует, что накануне Иркутский областной суд поставил точку в вопросе возведения этого завода.

Трубы недостроенного завода по откачке байкальской воды в Култуке Байкальская природоохранная прокуратура

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«25 июня 2019 года решение суда по иску природоохранного прокурора о признании незаконными разрешения на строительство, положительного заключения государственной экологической экспертизы, приказа об её утверждении вступило в законную силу. Судебная коллегия Иркутского областного суда отклонила доводы апелляционной жалобы ООО «АкваСиб», согласилась с решением, постановленным Кировским районным судом Иркутска об удовлетворении иска», — пояснили в надзорном ведомстве.

Известно также, что в ходе обжалования данного решения судом удовлетворено ходатайство прокурора о вынесении в адрес управления Росприроднадзора по Иркутской области, администрации Култукского городского поселения частного определения в связи с грубым нарушением законности при реализации своих полномочий.

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В частности, суд счёл убедительными добытые прокурорами доказательства о том, что при утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы не была дана оценка воздействия планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и её компоненты.

Красную книгу Иркутской области». Оставлены без внимания многолетние орнитологические исследования, согласно которым спорные земли служат важным сезонным местом обитания перелётных птиц в период миграции. В их числе находятся и виды птиц, подлежащие особой охране, включенные в Красные книги различных уровней». Байкальская природоохранная прокуратура «Объективная природная характеристика места размещения объекта отсутствовала, специалистами не учитывалось распространение на территории строительства растений, занесенных в «. Оставлены без внимания многолетние орнитологические исследования, согласно которым спорные земли служат важным сезонным местом обитания перелётных птиц в период миграции. В их числе находятся и виды птиц, подлежащие особой охране, включенные в Красные книги различных уровней».

Как уже сообщало ИА REGNUM, скандально известным проект по строительству завода по производству бутилированной воды в прибайкальском посёлке Култук стал в начале 2019 года, когда фирма «АкваСиб» с 99-процентным китайским участием начала рыть каналы для водопровода по уникальным Таловским болотам — месту зимовки и гнездования редких птиц.

В ходе разбирательства выяснилось, что данный проект является одним из десяти аналогичных. Несмотря на то, что собственник завода заверил в законности данной стройки, предоставив надзорным и правоохранительным органам необходимую разрешительную документацию, в Байкальской природоохранной прокуратуре возникли подозрения, что чиновники выдали её с нарушениями.

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Широкую огласку данному делу придали учёные, журналисты и общественники. На защиту их доводов об опасности строительства заводов на Таловских болотах встали миллионы граждан России (в том числе уроженец посёлка Култук и известный стилист Сергей Зверев). Они участвовали в многочисленных митингах и ставили свои подписи под петициями в поддержку Байкала.

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