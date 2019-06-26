Курган, , 11:27 — REGNUM

Власти Кургана должны организовать такое водоотведение, которое бы исключало сброс загрязнённых сточных вод в любимое место отдыха горожан — в озеро, старицу Битёвка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Природоохранной прокуратурой установлено, что мэрией в нарушение экологических и санитарных требований организован сброс городских сточных вод в озеро без очистки, через водоспускное сооружение ливневой канализации. «Ливнёвка» расположена около центрального входа в парк культуры и отдыха Кургана.

Отмечается, что сброс сточных вод происходит со значительным превышением загрязняющих веществ, в результате чего происходит серьёзное антропогенное воздействие на озеро, его биоресурсы и животный мир.

Курганский городской суд обязал мэрию прекратить загрязнять озеро, старицу Битёвка.