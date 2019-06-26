Полевской, Свердловская область, , 11:20 — REGNUM

В больнице свердловского города Полевского ребёнку 2018 года ввели просроченное лекарство. В ходе последовавшей проверки были найдены нарушения, сообщили журналистам в пресс-службе облпрокуратуры.

Василий Поленов. Больная. 1886

Инцидент произошёл 28 марта. В приёмный покой инфекционного отделения обратилась женщина, которая заявила, что у её дочери высокая температура. Девочке ввели просроченный препарат. Это заметила её мать и подняла тревогу.

По итогам проверки, которую провела прокуратура, главному врачу больницы было внесено представление. В итоге служебная проверка установила вину десяти должностных лиц. Их привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора либо замечания.

Также вместе с сотрудниками Росздравнадзора прокуратура провела выездную проверку больницы. В ходе неё были выявлены нарушения требований к хранению. лекарств, в том числе и отсутствие учёта препаратов, срок годности которых ограничен. Теперь больнице грозит штраф до 600 тыс. рублей.

Кроме того. по факту оказания ребёнку медицинских услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, ранее было возбуждено уголовное дело. Его расследует полевской следственный отдел СКР.