Екатеринбург, , 11:07 — REGNUM

По факту гибели «группы Дятлова» нужно возбудить новое уголовное дело. Об этом заявил адвокат, исследователь Евгений Черноусов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Группа Дятлова

По словам эксперта, в рамках многочисленных исследований и проверок были выполнены некоторые действия, которые должны были проводиться в рамках уголовного дела. В частности, эксгумация тел.

Черноусов предлагает возбудить уголовное дело по ст.105 ч.2 УК РФ («Убийство двух и более лиц»)

Также исследователь обратил внимание на странности прекращённого уголовного дела, которое завели по факту гибели группы Дятлова.

«На обложке дела не указана статья, по которой завели дело. Это уголовное дело? Я называю это накопительной папкой», — сказал Черноусов.

Кроме того, нужно успеть опросить всех свидетелей по делу, пока они ещё живы, призвал адвокат.

Напомним, в 2019 году генпрокуратура объявила о проведении проверки по делу группы Дятлова. Трагедия произошла в 1959 году.