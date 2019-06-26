Москва, , 11:06 — REGNUM

Адвокат и телеведущая Виктория Данильченко считает неактуальными слова главы Росмолодежи Александра Бугаева о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM его доводы о том, что дети стали взрослеть быстрее, она пояснила:

«С учетом того, что в большинстве развитых стран мира совершеннолетие наступает в 21 год, считаю подобную инициативу несколько странной и не актуальной. В первую очередь меня волнует тот момент, что снижение возраста совершеннолетия неизбежно приведет к снижению возраста уголовной ответственности. Подростковая преступность — бич современного общества. Большое количество информации в интернете и социальных сетях, стремление подражать, неуверенность в себе, проблемы во взаимопонимании с родителями — вот лишь небольшой перечень причин, которые толкают подростков на совершение подчас тяжких преступлений.

Адвокат и телеведущая Виктория Данильченко Но все же масштаб преступности в этом возрастном сегменте не критичен. Да, это случается и это плохо. Но бороться с таким явлением в обществе можно какими-то совершенно иными способами, нежели привлекать к уголовной ответственности. Не нужно забывать, что у подростков условно имеется коллективное сознание. То есть все равно дети, в том числе и в раннем подростковом возрасте, воспринимают себя в коллективе, а не как созревшую единицу.

Современный подросток ещё не достигает того уровня функциональной зрелости мозга, который позволяет ему осознавать в полной мере характер и значение совершаемых им действий и руководить ими. Кроме того, снижение возраста совершеннолетия повлечет массу других, негативных для здоровья молодого населения, последствий — продажу алкоголя и табачных изделий, например. Поэтому такая инициатива нанесет скорее вред молодежи, чем укрепит их права».

Напомним, вопрос о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет поднял глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь) Александр Бугаев по случаю отмечаемого в России Дня молодежи. Также, по его мнению, не менее актуален вопрос об изменении верхней границы возраста детства.