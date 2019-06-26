Киров, , 10:56 — REGNUM

Предварительные результаты испытания нового биопрепарата для очистки и оздоровления водоемов, разработанного в Вятском государственном университете, подтверждают его эффективность. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба вуза.

Испытание началось в начале июня на прудах у цирка. В начале эксперимента для обработки прудов было внесено 500 кг препарата.

«Лабораторные исследования качества воды уже показали, что результатом применения биопрепарата стала положительная динамика таких показателей, как кислотность и аммонийный азот, что свидетельствует о снижении активности гнилостных процессов и об оздоровлении водоема», — сообщил проректор по науке и инновациям ВятГУ Сергей Литвинец.

Биопрепарат разработан на основе природного сорбента — глауконита, на поверхность которого нанесен комплекс уникальных полезных микроорганизмов. Его применение в водоёмах приводит к снижению содержания в воде ионов аммония, подавлению развития сине-зеленых водорослей, тины, ряски, гнилостных и анаэробных микроорганизмов; уменьшению содержания тяжелых металлов. При этом он не оказывает отрицательного воздействия на животных и растения, обитающих в водоемах.

Отмечается, что испытания еще продолжаются. Если эксперимент пройдёт успешно, сорбент будут использовать и на других водоемах Кирова.

Ранее способы очищать водоёмы и реки при помощи сорбентов предлагали в Институте химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН и Сибирском федеральном университете.

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