Сеул, , 10:56 — REGNUM

В Южной Корее пройдет второй кинематографический фестиваль Social Film Festival. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, организаторами фестиваля выступили LG Chem и LG Electronics. Social Solidarity Bank выступит в роли распространителя информации о фестивале.

Известно, что в фестивале могут принять участие все желающие в возрасте от 7 до 28 лет. Участникам фестиваля необходимо падать заявку, прикрепив короткие музыкальные ролики, интервью или фильмы продолжительностью от 5 до 61 секунды на тему окружающей среды или социальной экономики.

Общая сумма призового фонда составит 28,5 млн вон (~$25 тыс.). Известно, что победителей будут выбирать в нескольких возрастных группах.

Кроме того, в рамках фестиваля будут вручены призы за самую лучшую женскую и мужскую роли, за лучший сценарий, за лучшую художественную постановку, за лучшие визуальные эффекты, а также приз зрительских симпатий.

Все работы будут оцениваться компетентным жюри, состоящим из экспертов в сферах окружающей среды, изобразительного искусства и социальной экономики.

Показ 47 лучших работ и награждение состоится 31 августа в кинотеатре Mega Box Central, расположенном в районе Панпхо-дон города Сеула.