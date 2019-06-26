Санкт-Петербург, , 10:54 — REGNUM

В клещевой сезон 2019 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 19 случаев заболевания клещевым энцефалитом, но только один из них связан с укусом клеща в черте города. Все остальные заболевшие заразились в Ленобласти или других регионах, сообщило управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Кроме энцефалита, в Петербурге зафиксировано 63 случая клещевого иксодового боррелиоза, в том числе 12 случаев у детей. Заражение этим заболеванием в черте города произошло лишь в пяти случаях.

Всего же в Санкт-Петербурге, как субъекте Федерации, в этом сезоне зарегистрировано 866 пострадавших от присасывания клещей. Больше всего таких случаев произошло на территории Пушкинского (329), Курортного (183) и Приморского (79) районов.

«Количество обратившихся в медицинские организации по поводу присасывания клещей не превышает среднемноголетних показателей», — отметили в надзорном ведомстве.

В то же время в Ленинградской области клещи стали активнее нападать на людей. С начала сезона на территории Ленобласти зарегистрировано 5286 случаев обращения по поводу присасывания клещей, что на 28,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 31% превышает среднемноголетний уровень.

«Наибольшую активность клещи проявляют в Тихвинском, Киришском, Всеволожском, Подпорожском, Волховском, Гатчинском, Бокситогорском, Кировском, Лужском, Тосненском и Кингисеппском районах», — предупредили в управлении Роспотребнадзора по Ленобласти.

Клещевой энцефалит в регионе подтвержден у троих заболевших, клещевой боррелиоз — у семи человек.