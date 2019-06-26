Посёлок городского типа Лебяжье, Курганская область, , 10:52 — REGNUM

В Курганской области за жестокое обращение с детьми осуждена мать двух малышей. Женщина бросила детей без присмотра и еды на сутки, а сама отправилась в гости распивать спиртное, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Зауралья.

В суде установлено, что в период с 18 по 19 февраля 2019 года женщина оставила без присмотра своих детей, одному из которых год, другому — три года. В течение суток малыши находились одни в квартире многоквартирного дома. В итоге дети получили переохлаждение и простудные заболевания. От беды их спасли бдительные соседи, которые откликнулись на детский плач.

На нерадивую мать было заведено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением»). Подсудимая вину в совершенном преступлении полностью признала.

Лебяжьевский районный суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в том же Лебяжьевском суде рассматривается дело местной жительницы, которую обвиняют в убийстве новорождённого ребёнка. Она «смыла» в унитаз поезда собственного сына, утверждают следователи.